La casa de apuestas de Marathonbet te ofrece la opción de Cash Out para asegurar beneficios o para minimizar pérdidas en tus apuestas. El Cash Out o también conocido como cierre de apuesta, te permite recuperar todo el stake o parte de él, reduciendo por lo tanto nuestro margen de posibles pérdidas. Se trata de una funcionalidad que te va a permitir cerrar una apuesta con un porcentaje variable de ganancia, si supera la cantidad apostada, o de reducción de pérdida en caso de que hayas cerrado la apuesta por debajo del importe apostado. Para ingresar directo al portal web de marathonbet sólo debes hacer CLIC AQUÍ

REALIZAR CASH OUT EN MARATHONBET CASH OUT MARATHONBET

Para activar la función de Cash Out en Marathonbet, realiza lo siguiente:

Dirígete a la sección de “Apuestas Abiertas” en tu cuenta de Marathonbet. Revisa los mercados y selecciones en los que esté disponible la opción de Cash Out. Solicita el reintegro y confírmalo. El dinero se deberá reflejar en tu cuenta.

Es importante que sepas que cerrar la apuesta no está disponible en todos los mercados ni en todas las selecciones en Marathonbet y que esta casa de apuestas ofrece dos tipos de cash out, el parcial y el automático.

Cash out parcial

tienes la opción de controlar la totalidad del importe apostado, ya que eliges tanto la cantidad de apuesta que quieres cerrar y la cantidad que quieres dejar apostada.

A diferencia del cash out no puedes elegir: o cierras la apuesta en su totalidad o la mantienes hasta el final del evento.

Cash out automático

En el caso de que no estés disponible en el momento del evento o no dispongas de cualquier dispositivo, puedes gestionar previamente el umbral de ganancias para realizar el cash out automático en un mercado. En el campo “valor” podrás establecer el límite más alto, el límite más bajo, o ambos de ser necesario.

El Cash Out de Marathonbet Perú no está disponible en apuestas gratis ni en cualquier otra que forme parte de otras promociones u ofertas de la casa de apuestas deportivas.